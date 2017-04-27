В московском метро завершили дублирование объявлений на английский язык

Столичный метрополитен завершил процесс дублирования голосовых объявлений на английский язык.

Вчера сообщения на двух языках зазвучали на Бутовской и Каховской ветках, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы. Названия станций объявляются по-английски и на МЦК.

В пресс-службе метрополитена отметили, что дублирование объявлений является частью масштабной работы по подготовке к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018.