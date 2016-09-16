В московском метро загорелся поезд
На станции "Цветной Бульвар" Серпуховско-Тимирязевской линии произошло возгорание поезда. Жертв и пострадавших нет. Как сообщили "Вести.ру" со ссылкой на админстрацию Московского метрополитена, задымление и возгорание произошло под одним из вангонов состава, пассажиры были оперативно из него эвакуированы. Возгорание удалось ликвидировать силами самих сотрудников подземки до прибытия пожарных. Поезд отправлен в депо.
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