В московском метро установят современные турникеты

В московском метрополитене установят новые современные турникеты со стеклянными перегородками, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, новые турникеты быстро работают, створки открываются плавно и без шума. Кроме того, пассажиры без труда смогут проходить с детскими колясками и багажом.

Новые турникеты будут установлены на станциях «Домодедовская», «Юго-Западная», «Первомайская», «Марксистская», «Новоясеневская». Работы планируется завершить к середине апреля. Еще на 40 станциях новые турникеты появятся до конца лета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».