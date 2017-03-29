В московском метро установят современные турникеты
В московском метрополитене установят новые современные турникеты со стеклянными перегородками, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
По его словам, новые турникеты быстро работают, створки открываются плавно и без шума. Кроме того, пассажиры без труда смогут проходить с детскими колясками и багажом.
Новые турникеты будут установлены на станциях «Домодедовская», «Юго-Западная», «Первомайская», «Марксистская», «Новоясеневская». Работы планируется завершить к середине апреля. Еще на 40 станциях новые турникеты появятся до конца лета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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