В московском метро прозвучат арии на эльфийском языке

В ночь с 12 на 13 мая на станции «деловой центр» московского метрополитена состоится закрытый предпремьерный показ оперы «Сильмариллион. Памяти Толкина».

Представление приурочено к 82-летию метрополитена. В опере задействованы Академический большой хор РГГУ и Президентский симфонический оркестр. Произведение написано на язык эльфов, который был создан автором «Сильмариллиона» и «Властелина колец».

Часть пригласительных билетов на ночной концерт разыгрывается на официальных страницах метро в социальных сетях, передает РИА «Новости».