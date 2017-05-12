В московском метро прозвучат арии на эльфийском языке
В ночь с 12 на 13 мая на станции «деловой центр» московского метрополитена состоится закрытый предпремьерный показ оперы «Сильмариллион. Памяти Толкина».
Представление приурочено к 82-летию метрополитена. В опере задействованы Академический большой хор РГГУ и Президентский симфонический оркестр. Произведение написано на язык эльфов, который был создан автором «Сильмариллиона» и «Властелина колец».
Часть пригласительных билетов на ночной концерт разыгрывается на официальных страницах метро в социальных сетях, передает РИА «Новости».
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