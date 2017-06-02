В московском метро появятся санитарные комнаты

В столичном метро появятся 25 санитарных комнат. Оплачивать их посещение можно будет картой «тройка».

Туалеты установят на самых многолюдных станциях. В число таковы входят «ВДНХ», «Китай-город», Пушкинская» и другие, передает НСН со ссылкой на сайт мэра столицы.

Санитарные комнаты будут размещены таким образом, чтобы н создавать помех пассажирам. Их оснастят антивандальным оборудованием и тревожными кнопками.

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