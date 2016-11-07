В московском метро появился поезд «Великие полководцы»

В столичном метро запущен 18 тематический состав «Великие полководцы». Он посвящен Александру Невскому, Александру Суворову, Федору Ушакову, Михаилу Кутузову, Павлу Нахимову, Георгию Жукову и другим прославленным военачальникам.

Запуск поезда приурочен к юбилею парада 1941 года. Состав будет курсировать по красной ветке от станции Бульвар Рокоссовского до станции Саларьево, передает РИА «Новости».

Оформлением поезда совместно со столичным метрополитеном занималось Российское военно-историческое обществом (РВИО) и Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького.

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