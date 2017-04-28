В московском метро объявлена воздушная тревога

Пассажиры столичного метрополитена сообщили о внезапной эвакуации в связи с объявлением тревоги.

Слушательница Business FM сообщила, что в столичном метро по громкой связи объявили о воздушной тревоге в городе и эвакуации людей.

По словам очевидцев, сообщения о «Воздушной тревоге в Москве» и работе эскалаторов только на выход прозвучали, когда пассажиры переходили с «Павелецкой» радиальной на «Павелецкую» кольцевую.

На вопрос о том, что происходит, полицейские у входа ответить пассажирке не смогли.

На данный момент никакой официальной информации нет. Данных о приводящихся учениях пока также не поступало.

Вместе с тем, в пресс-центре метро Москвы радиостанции Business FM сказали, что никаких проблем нет.

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