В московском метро объявлена воздушная тревога
Пассажиры столичного метрополитена сообщили о внезапной эвакуации в связи с объявлением тревоги.
Слушательница Business FM сообщила, что в столичном метро по громкой связи объявили о воздушной тревоге в городе и эвакуации людей.
По словам очевидцев, сообщения о «Воздушной тревоге в Москве» и работе эскалаторов только на выход прозвучали, когда пассажиры переходили с «Павелецкой» радиальной на «Павелецкую» кольцевую.
На вопрос о том, что происходит, полицейские у входа ответить пассажирке не смогли.
На данный момент никакой официальной информации нет. Данных о приводящихся учениях пока также не поступало.
Вместе с тем, в пресс-центре метро Москвы радиостанции Business FM сказали, что никаких проблем нет.
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