В московском метро мужчина упал на рельсы

На станции метро «Кунцевская» пассажир упал на рельсы. Для его спасения было остановлено движение поездов.

– Увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром, – сообщили в московском метро. Работники станции предупредили пассажиров, что необходимо пользоваться Арбатско-Покровской линией, сообщает "Известия".

По данным СМИ, мужчина, упавший на рельсы, выжил. Его удалось извлечь. Информации о состоянии его здоровья не поступало.