В московском метро мужчина упал на рельсы
На станции метро «Кунцевская» пассажир упал на рельсы. Для его спасения было остановлено движение поездов.
– Увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром, – сообщили в московском метро. Работники станции предупредили пассажиров, что необходимо пользоваться Арбатско-Покровской линией, сообщает "Известия".
По данным СМИ, мужчина, упавший на рельсы, выжил. Его удалось извлечь. Информации о состоянии его здоровья не поступало.
Следующая новость В Сирии зафиксировано два нарушения за сутки
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии