В московском «Манеже» проходят две масштабные выставки

Две масштабные исторические выставки проходят на площадке «Манежа» в Москве: «Война и мифы» и «Россия — Моя история. 1945–2016 годы».

В рамках уникальной экспозиции можно будет увидеть редчайшие видео и фото материалы из архивов ФСБ. Посетители двух выставок смогут сравнить потери, которые понесли страны-участницы Второй мировой войны, посмотреть документальные фильмы, снятые о периоде распада СССР.

Кроме того, экспозиции выставок расскажут о количестве ядерного арсенала находившегося на вооружении Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в период холодной войны.

Организаторы исторических выставок в «Манеже» позаботились о звуковом сопровождении мероприятия. Для зрителей будут звучать лучшие композиции в исполнении Лилии Руслановой, Владимира Высоцкого и Муслима Магомаева, сообщает портал «Подмосковье Сегодня».