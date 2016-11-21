В московском «Манеже» проходят две масштабные выставки

Две масштабные исторические выставки проходят на площадке «Манежа» в Москве: «Война и мифы» и «Россия — Моя история. 1945–2016 годы».

В рамках уникальной экспозиции можно будет увидеть редчайшие видео и фото материалы из архивов ФСБ. Посетители двух выставок смогут сравнить потери, которые понесли страны-участницы Второй мировой войны, посмотреть документальные фильмы, снятые о периоде распада СССР.

Кроме того, экспозиции выставок расскажут о количестве ядерного арсенала находившегося на вооружении Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в период холодной войны.

Организаторы исторических выставок в «Манеже» позаботились о звуковом сопровождении мероприятия. Для зрителей будут звучать лучшие композиции в исполнении Лилии Руслановой, Владимира Высоцкого и Муслима Магомаева, сообщает портал «Подмосковье Сегодня».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость СМИ назвали кандидатов на пост главы МЭР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО