На Московском кинофестивале раздали призы
В столице России завершился 40-й Международный кинофестиваль. Главный его приз достался отечественному фильму «Царь-птица», снятому режиссером Эдуардом Новиковым.
Специального приза удостоилась лента «Ню», автором которого выступила режиссер и актриса Ян Гэ. Лучшим режиссером назван Александр Котт.
Призом за лучшую женскую роль отмечена итальянская актриса Джованна Меццоджорно, сыгравшая в фильме «Неаполь под пеленой.
У мужчин награду получил Киран Чарнок за роль в фильме «Заблудший». Всего в основном конкурсе ММКФ-2018 участвовали 16 картин, из которых три – отечественные, сообщает ТАСС.
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