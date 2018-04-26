На Московском кинофестивале раздали призы

В столице России завершился 40-й Международный кинофестиваль. Главный его приз достался отечественному фильму «Царь-птица», снятому режиссером Эдуардом Новиковым.

Специального приза удостоилась лента «Ню», автором которого выступила режиссер и актриса Ян Гэ. Лучшим режиссером назван Александр Котт.

Призом за лучшую женскую роль отмечена итальянская актриса Джованна Меццоджорно, сыгравшая в фильме «Неаполь под пеленой.

У мужчин награду получил Киран Чарнок за роль в фильме «Заблудший». Всего в основном конкурсе ММКФ-2018 участвовали 16 картин, из которых три – отечественные, сообщает ТАСС.