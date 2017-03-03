В московском храме прошла месс в память об Уго Чавесе

Мессу в память о бывшем президенте Венесуэлы Уго Чавесе отслужили в московском Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

На ней присутствовали представители руководства МИД России, иностранные дипломаты, политики и общественные деятели.

«Когда мы вспоминаем об Уго Чавесе, мы вспоминаем не только о его наследии, но и о его личности. Его видение процессов в Венесуэле изменило эту страну», - заявил посол республики в РФ Карлос Фариа Тортоса.

По его словам, благодаря Чавесу Венесуэла участвует в международных организациях, а также установила теплые отношения с Россией, передает ТАСС.

Уго Чавес скончался 5 марта 2013 года. На посту президента Венесуэлы его сменил Николас Мадуро.