В московском храме прошла месс в память об Уго Чавесе
Мессу в память о бывшем президенте Венесуэлы Уго Чавесе отслужили в московском Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
На ней присутствовали представители руководства МИД России, иностранные дипломаты, политики и общественные деятели.
«Когда мы вспоминаем об Уго Чавесе, мы вспоминаем не только о его наследии, но и о его личности. Его видение процессов в Венесуэле изменило эту страну», - заявил посол республики в РФ Карлос Фариа Тортоса.
По его словам, благодаря Чавесу Венесуэла участвует в международных организациях, а также установила теплые отношения с Россией, передает ТАСС.
Уго Чавес скончался 5 марта 2013 года. На посту президента Венесуэлы его сменил Николас Мадуро.
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