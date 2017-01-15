В московском аэропорту самолет столкнулся с погрузчиком
В столичном аэропорту Домодедово произошло столкновение самолета Ан-148 перед с автопогрузчиком.
Инцидент произошел по причине нарушения экипаже воздушного судна схемы управления на рулежной дорожке, рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
В результате происшествия у самолета поврежден предкрылок. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.
В агентстве отметили, что пока не располагает официальным подтверждением инцидента.
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