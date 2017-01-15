В московском аэропорту самолет столкнулся с погрузчиком

В столичном аэропорту Домодедово произошло столкновение самолета Ан-148 перед с автопогрузчиком.

Инцидент произошел по причине нарушения экипаже воздушного судна схемы управления на рулежной дорожке, рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

В результате происшествия у самолета поврежден предкрылок. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

В агентстве отметили, что пока не располагает официальным подтверждением инцидента.