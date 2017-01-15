С московского рынка эвакуировали более 250 человек

Из-за сообщения об угрозе взрыва в Москве с рынка вблизи Ленинградского шоссе эвакуировали продавцов и посетителей.

Инцидент произошел на Ленинградском рынке (улица Часовая, север Москвы). В полицию поступило сообщение о взрывном устройстве. На место прибыли кинологи и сотрудники правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".

СМИ также сообщили, что на рынке был найден бесхозный предмет. Данная информация уточняется, проводится проверка.