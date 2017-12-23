У московского пенсионера вынесли из квартиры 15 млн рублей

В столице из квартиры пенсионера вынесли 15 млн рублей.

Об этом интернет-порталу «Подмосковье сегодня» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД. В полицию обратился хозяин квартиры.

Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на место, выяснили, что преступники сначала взломали замок, а затем, попав в квартиру, украли сумку с деньгами.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется поиск грабителей.

Ранее в Неаполе из Галереи Умберто I украли рождественскую ель, установленную менее чем за сутки до инцидента.