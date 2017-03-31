Из московского ТЦ эвакуировали около 2 тысяч человек
Из торгового центра «Мозаика» на юго-востоке Москвы эвакуированы примерно две тысячи посетителей.
Основанием для этого стало обнаружение подозрительного предмета в здании. В настоящее время там работает саперная бригада, рассказал РИА «Новости» источник в экстренных службах.
В столичном главке МВД эту информацию агентству подтвердили.
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