Из московского ТЦ эвакуировали около 2 тысяч человек

Из торгового центра «Мозаика» на юго-востоке Москвы эвакуированы примерно две тысячи посетителей.

Основанием для этого стало обнаружение подозрительного предмета в здании. В настоящее время там работает саперная бригада, рассказал РИА «Новости» источник в экстренных службах.

В столичном главке МВД эту информацию агентству подтвердили.