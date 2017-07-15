Из московского автосалона украли 13 дорогих иномарок
Из московского автосалона похитили 13 машин стоимостью от 3–4 миллионов рублей.
Как пишет Life, столичный автосалон подвергся нападению ночью. Пожилой охранник не успел самостоятельно оказать сопротивление бандитам и взвать полицию. Мужчину связали, после чего стали угонять иномарки.
Стоимость ущерба составила более 40 миллионов рублей. Полиция разыскивает злоумышленников.
Ранее безработная жительница Москвы лишилась двухместного суперкара Mercedes AMG SLS стоимостью около 12 миллионов рублей.
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