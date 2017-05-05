Из московского «Ашана» эвакуировали всех покупателей

Столичный супермаркет «Ашан» на Верхней Красносельской улице закрыт на вход.

Около 17:00 (мск) полиция начала стандартные проверочные мероприятия, связанные с анонимным звонком, который поступил в службу магазина.

Из здания торгового центра после угрозы взрыва эвакуированы почти три тысячи человек, сообщает ТАСС.