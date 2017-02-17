Московское метро останется без дежурных у эскалаторов
Из столичного метро исчезнут дежурные у эскалаторов. Следить за безопасностью будут другие специалисты с помощью системы видеонаблюдения.
«Обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способным оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров на эскалаторах», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы метрополитена.
Сотрудникам, которые сегодня занимают должность дежурного, будет предложена другая работа с учетом их индивидуальных особенностей и пожеланий. В пресс-службе отметили, что они смогут пройти курсы повышения квалификации, занять более высокооплачиваемые должности и тем самым повысить свое материальное благосостояние.
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