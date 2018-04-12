Московское метро ожидает настоящая головомойка

Столичный метрополитен ожидает промывка всех вестибюлей сразу на 215 станциях.

На сегодняшний день завершены работы уже на 56 станциях.

Власти города обещают закончить весеннюю уборку станций метро к 21 апреля, сообщает РИА Новости.

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