Московский зоопарк пополнился редким видом пингвинов

В столичный зоопарк завезли шесть особей папуанских пингвинов из Германии. Событие состоялось в рамках европейской программы по сохранению одного из самых крупных видов нелетающих морских птиц.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала: «Сейчас наши новые обитатели, три самца и три самки в возрасте от двух до 13 лет, обживают свой вольер, изучают бассейн и с любопытством встречают гостей».

Папуанские пингвины снимались в комедии 2011 года «Пингвины мистера Поппера», где главную роль сыграл актер Джимм Керри, передает «Газета.ru».

Эти птицы являются самыми крупными в мире после императорских и королевских пингвинов. Вес взрослой особи достигает 9 кг, а рост – до 90 см. Численность мировой популяции в настоящее время составляет 320 тыс. пар.