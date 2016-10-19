В Московский зоопарк за полцены пустят людей с «насекомыми» фамилиями

Посетители, чьи фамилии как-то связаны с насекомыми, смогут с 1 по 30 ноября посетить Московский зоопарк за полцены. С такой инициативой выступила дирекция организации.

«Например, Константин Богомолов, Ирина Муравьева или герой сериала «Бригада» Виктор Пчелкин вполне могут поучаствовать в этой акции. Для этого достаточно показать кассиру паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Сотрудники зоопарка будут фиксировать данные, а затем объявят самую популярную фамилию, связанную с миром насекомых», - цитирует ТАСС сообщение московской мэрии.

В эти дни в зоопарке продолжается выставка «Маленькие люди в большом мире насекомых».

Кроме того, в «ЗооДепо» пройдет интерактивное шоу, посвященное насекомым. Взрослые и дети смогут отправиться в увлекательное путешествие с картой в руках. Все желающие примут участие в конкурсах и викторинах. Сотрудники зоопарка также подготовили инфографику, содержащую малоизвестные факты о жизни насекомых.