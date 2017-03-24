В Московский зоопарк могут приехать панды из Китая
Московский зоопарк планирует попросить у китайских коллег пару панд, способных к размножению, сообщила генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.
Она рассказала, что 11 апреля отправляется в командировку в питомник зоопарка Чэнду, чтобы официально обратиться с просьбой о предоставлении панд.
По словам директора зоопарка, представители китайского питомника запросили чертежи и планировки вольера для панд, чтобы посмотреть все ли подходит по стандартам, достаточно ли мест для панд, для прогулок, для того, чтобы отдохнуть.
Отмечается, что специально ожидаемых питомцев в московском зоопарке уже начали выращивать бамбук. С 2006 года панды перестали считаться исчезающим видом животных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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