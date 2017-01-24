Московский суд заочно арестовал бывшего главу таможни Внуково

Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте эк-главы таможни аэропорта Внуково генерала Юрия Шебуняева.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что в настоящее время офицер, который является фигурантом дела о контрабанде из Турции, находится в бегах. Он объявлен в международный розыск и сразу после поимки будет отправлен в СИЗО.

Дело о контрабанде через Внуково было возбуждено в апреле прошлого года. По версии следствия, канал по незаконному ввозу турецких товаров организовали Шебуняев и его заместитель Роман Курзенков. В настоящее время последний пребывает под арестом.