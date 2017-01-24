Московский суд заочно арестовал бывшего главу таможни Внуково
Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте эк-главы таможни аэропорта Внуково генерала Юрия Шебуняева.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что в настоящее время офицер, который является фигурантом дела о контрабанде из Турции, находится в бегах. Он объявлен в международный розыск и сразу после поимки будет отправлен в СИЗО.
Дело о контрабанде через Внуково было возбуждено в апреле прошлого года. По версии следствия, канал по незаконному ввозу турецких товаров организовали Шебуняев и его заместитель Роман Курзенков. В настоящее время последний пребывает под арестом.
Следующая новость В Санкт-Петербурге откроют тактильный музей
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии