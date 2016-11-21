Московский суд взыскал с украинской компании «Антонов» 180,2 миллиона рублей

Решением Арбитражного суда города Москвы украинская авиастроительная компания «Антонов» обязана выплатить Министерству обороны РФ неустойку в размере 180,2 миллиона рублей за невыполнение условий контракта.

Согласно материалам дела, в 1989 году Министерство обороны РФ и «Антонов» заключили договор по строительству самолета Ан-70, но работы выполнены не были, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные суда.

В 2015 году правительство Украины объявило о прекращении военно-технического сотрудничества с Москвой, после чего оборонное ведомство РФ предъявило компании «Антонов» иск на 357,4 миллиона рублей.

Новости по теме
Теги:
Организации: Минобороны
Следующая новость ДАИШ взяла на себя ответственность за теракт в мечети в Кабуле

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО