Московский суд взыскал с украинской компании «Антонов» 180,2 миллиона рублей

Решением Арбитражного суда города Москвы украинская авиастроительная компания «Антонов» обязана выплатить Министерству обороны РФ неустойку в размере 180,2 миллиона рублей за невыполнение условий контракта.

Согласно материалам дела, в 1989 году Министерство обороны РФ и «Антонов» заключили договор по строительству самолета Ан-70, но работы выполнены не были, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные суда.

В 2015 году правительство Украины объявило о прекращении военно-технического сотрудничества с Москвой, после чего оборонное ведомство РФ предъявило компании «Антонов» иск на 357,4 миллиона рублей.