Московский таксист вернул чилийцу заплаченные за поездку 50 тысяч рублей

Водитель такси, который довез чилийского журналиста Диего Миранде от аэропорта Домодедово до отеля за 50 тысяч рублей, вернул деньги.

В пресс-службе московской полиции сообщили: «Гражданину республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули потраченные им за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы 50 тыс. рублей».

Как пишет «Интерфакс», задержанный водитель такси отдал деньги и извинился перед гражданином Чили.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками правоохранительных органов водителя, взявшего 50 тысяч рублей за поездку от Домодедово до столичной гостиницы. Журналист из Чили прибыл в Россию для освещения матчей Кубка конфедераций.