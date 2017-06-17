Московский таксист вернул чилийцу заплаченные за поездку 50 тысяч рублей
Водитель такси, который довез чилийского журналиста Диего Миранде от аэропорта Домодедово до отеля за 50 тысяч рублей, вернул деньги.
В пресс-службе московской полиции сообщили: «Гражданину республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули потраченные им за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы 50 тыс. рублей».
Как пишет «Интерфакс», задержанный водитель такси отдал деньги и извинился перед гражданином Чили.
Ранее сообщалось о задержании сотрудниками правоохранительных органов водителя, взявшего 50 тысяч рублей за поездку от Домодедово до столичной гостиницы. Журналист из Чили прибыл в Россию для освещения матчей Кубка конфедераций.
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