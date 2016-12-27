Московский суд признал евромайдан на Украине госпереворотом
Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Украине государственным переворотов, удовлетворив тем самым иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника.
«Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведших к государственному перевороту», - цитирует ТАСС текст решения суда.
В нем также отмечено, что вооруженные националистические организации являлись одним из важных факторов переворота. Суд назвал группировки экстремистов часть новой власти и сделал акцент на преследовании ими людей по принципу идеологической и социальной ненависти.
Необходимость правовой оценки событий 2014 года на Украине суд объяснил уникальными отношениями, сложившимися между российским и украинскими народами.
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