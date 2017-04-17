Московский суд принял к производству иск Усманова к Навальному

Люблинский суд города Москвы принял к производству иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства.

Пресс-секретарь суда Людмила Морозова рассказала ТАСС, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 мая.

Собеседница агентства также отметила, что Усманов не предъявил Навальному финансовых требований. Он требует от оппозиционера только опровержения не соответствующих, по его мнению, сведений.

О намерении подать на Навального в суд Усманов заявил на прошлой неделе. По его словам, оппозиционер «перешел красную линию», обвинив его в коррупции и взяточничестве.