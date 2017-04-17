Московский суд принял к производству иск Усманова к Навальному
Люблинский суд города Москвы принял к производству иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства.
Пресс-секретарь суда Людмила Морозова рассказала ТАСС, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 мая.
Собеседница агентства также отметила, что Усманов не предъявил Навальному финансовых требований. Он требует от оппозиционера только опровержения не соответствующих, по его мнению, сведений.
О намерении подать на Навального в суд Усманов заявил на прошлой неделе. По его словам, оппозиционер «перешел красную линию», обвинив его в коррупции и взяточничестве.
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