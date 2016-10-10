Московский суд обязал «Новую газету» извиниться перед Сечиным за статью о его яхте

В московском Басманном суде завершилось рассмотрение иска главы «Роснефти» Игоря Сечина к редакции «Новой газеты» по поводу публикации статьи, в которой содержались неверные сведения о якобы принадлежащей истцу яхте. Издание обязали принести извинения и опубликовать опровержение.

«Суд постановил удовлетворить исковые требования Сечина – признать информацию, содержащуюся в статье «Секрет «Принцессы Ольги», несоответствующей действительности и опубликовать опровержение», - цитирует ТАСС вердикт, оглашенный судьей Галиной Грабовской.

Ранее, 16 сентября Сечин выиграл в Останкинском суде Москвы иск о защите чести и достоинства к газете «Ведомости» из-за публикации о строительстве дома в подмосковной Барвихе. Издание обязали опубликовать на сайте и в бумажной версии информацию о том, что статья «Сечин вьет гнездо в Барвихе» «нарушает право истца на неприкосновенность частной жизни».