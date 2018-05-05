Московский мотопарад собрал более 5 тысяч участников

Свыше 5 тыс. человек прибыли на мотопарад, который прошел по Садовому кольцу в Москве.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Событие прошло спокойно, без ДТП и происшествий. В мотопараде участвовало рекордное количество человек - более 5 тыс. мотолюбителей», - уточнили в ведомстве.

Мотоколонна проехала от проспекта академика Сахарова по Проспекту Мира до площадки у памятника «Рабочий и колхозница». Финишировали байкеры на смотровой площадке на Воробьевых горах. Другая местом остановки байкеров стал парк в Сокольниках.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лискутов сообщил, что в 2017 году число зарегистрированных мотоциклов в столице выросло на 40%. В настоящее время Москва входит в число лидеров среди мировых мегаполисов по динамике развития мотодвижения.

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