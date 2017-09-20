Московский мост в Киеве получит новое название
Московский мост в Киеве переименуют в Северный мост, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации.
Кроме того, станция метро «Петровка» будет переименована в станцию метро «Почайна», парк «Оболонь» получит название «Урочище Наталка», улица Ванды Василевской станет улицей Богдана Гаврилишина.
На общественные обсуждения направлены предложения по переименованию улицы Павла Пестеля в улицу Братства Тарасовцев, улицы Саратовской в улицу Героев Базара, улицы Курской в улицу Геннадия Воробьева, сообщает «Интерфакс».
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