Московский мост в Киеве получит новое название

Московский мост в Киеве переименуют в Северный мост, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, станция метро «Петровка» будет переименована в станцию метро «Почайна», парк «Оболонь» получит название «Урочище Наталка», улица Ванды Василевской станет улицей Богдана Гаврилишина.

На общественные обсуждения направлены предложения по переименованию улицы Павла Пестеля в улицу Братства Тарасовцев, улицы Саратовской в улицу Героев Базара, улицы Курской в улицу Геннадия Воробьева, сообщает «Интерфакс».