Московский метрополитен взял на работу робота
Московский метрополитен нанял на работу робота Метрошу, который будет приветствовать пассажиров столичной подземки.
Как уточняется в сообщении мэрии Москвы, робот с голубыми светящимися глазами и сенсорным экраном на груди будет поздравлять пассажиров с различными праздниками, а также шутить и подмигивать.
Кроме того, новый сотрудник метрополитена умеет распознавать лица и запоминать тех, с кем уже успел познакомиться.
Иногда Метрошу будут привлекать и для работы на Московском центральном кольце (МЦК).
Сейчас робот находится в центральном офисе метро на станции «Проспект Мира», сообщает «Экономика сегодня».
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