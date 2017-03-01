Московский метрополитен взял на работу робота

Московский метрополитен нанял на работу робота Метрошу, который будет приветствовать пассажиров столичной подземки.

Как уточняется в сообщении мэрии Москвы, робот с голубыми светящимися глазами и сенсорным экраном на груди будет поздравлять пассажиров с различными праздниками, а также шутить и подмигивать.

Кроме того, новый сотрудник метрополитена умеет распознавать лица и запоминать тех, с кем уже успел познакомиться.

Иногда Метрошу будут привлекать и для работы на Московском центральном кольце (МЦК).

Сейчас робот находится в центральном офисе метро на станции «Проспект Мира», сообщает «Экономика сегодня».