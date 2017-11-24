Московский суд допросит Анатолия Чубайса

Анатолий Чубайс будет допрошен Черемушкинским судом Москвы. Глава «Роснано» проходит свидетелем в разбирательстве по делу экс-главы корпорации Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова.

Следствие обвиняет их в растрате более 226 миллионов рублей, сообщает «Национальная служба новостей».

В период с февраля по июль 2009 года несогласованно были израсходованы средства корпорации на сумму более 220 миллионов рублей.



