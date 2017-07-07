Московский банк «Легион» лишился лицензии
Московский банк «Легион» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в сообщении Банка России.
Основным направлением деятельности банка являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров.
Регулятор выявил, что кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Кроме того, финансовое положение банка значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы материальных ценностей в крупном объеме.
В настоящее время в банке назначена временная администрация, сообщает «Федерал пресс».
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