Московский суд арестовал первого из четырех задержанных террористов

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу одному четверых ранее задержанных террористов, связанных с группировкой ДАИШ (запрещена в России).

Речь идет об уроженце Таджикистана Мухаммадюсуфе Ашурове. В СИЗО он проведет два месяца, до 25 июля, передает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что следствие ходатайствовало также о аресте Фурката Кушаева, Абдушукура Гулмирзаева и Магомеда Давудова, которые были задержаны вместе с Ашуровым.

Всем им предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств и покушении на совершение теракта.

Указанные лица были задержаны некоторое время назад. По версии следствия, они готовили теракты на объектах транспортной инфраструктуры Москвы.