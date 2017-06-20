Московским врачам доплатят за лежачих больных

Власти Москвы вводят доплаты для врачей за патронаж лежачих пациентов. Их размер составит 25 тысяч рублей в месяц.

По словам мэра столицы Сергея Собянин, востребованность в патронажной службе возрастает с увеличением числа пожилых людей. Ранее запущенный в ряде поликлиник пилотный проект продемонстрировал значительное сокращение вызовов бригад скорой помощи лежачими больными, сообщает НСН.

Ранее городские власти приняли решение о материальной поддержке медиков, имеющих статус «Московский врач», а также врачей общей практики в поликлиниках.