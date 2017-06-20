Московским врачам доплатят за лежачих больных
Власти Москвы вводят доплаты для врачей за патронаж лежачих пациентов. Их размер составит 25 тысяч рублей в месяц.
По словам мэра столицы Сергея Собянин, востребованность в патронажной службе возрастает с увеличением числа пожилых людей. Ранее запущенный в ряде поликлиник пилотный проект продемонстрировал значительное сокращение вызовов бригад скорой помощи лежачими больными, сообщает НСН.
Ранее городские власти приняли решение о материальной поддержке медиков, имеющих статус «Московский врач», а также врачей общей практики в поликлиниках.
Следующая новость Дума обсудит поблажки для осужденных за торговлю наркотиками
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии