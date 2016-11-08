Московским властям посоветовали повысить тарифы на парковку

В Московском автодорожном институте (МАДИ) порекомендовали столичным властям повысить тарифы на уличных парковках в центре до 230 рублей.

Заведующий кафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев отметил, что большинство водителей склонны считать незначительными затраты на парковку по сравнению с общими тратами на содержание машины. Наряду с этим он сослался на данные исследований, свидетельствующие о том, что внеуличные паркинги с высокими тарифами – до 300 рублей в час – в пределах Бульварного кольца загружены менее чем на половину.

«Это говорит о том, что именно цена является одной из самых действенных мер для того, чтобы регулировать заполняемость парковок», - цитирует ТАСС Жанказиева.

По его словам, столичным властям, помимо повышения тарифов на парковки, следует ввести прогрессивную тарификацию на наиболее загруженных парковках, а также сократить время «льготной» стоянки до двух часов.