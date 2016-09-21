Московских таксистов будут штрафовать онлайн
К концу года инспекторы МАДИ начнут в режиме онлайн составлять протоколы о нарушении правил перевозок легковыми такси. Для этого они будут использовать комплексы «Мобильный инспектор» — планшет и мобильный принтер. Время оформления документа, как сообщается на сайте мэра Москвы, сократится до трех минут.
Инспектору не придется заполнять протокол от руки, достаточно будет лишь заполнить электронную форму. Также сократится риск, что водитель предоставит инспектору ложные данные.
«Все сведения о водителе будут моментально проверяться с помощью информационных систем. Затем они будут автоматически отправляться в МАДИ для последующего вынесения постановления», — пояснили в инспекции.
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