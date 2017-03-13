Два московских банка остались без лицензий

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского «Торгового городского банка» (ТГБ), следует из информации, размещенной на официальном сайте регулятора.

По данным ЦБ, «Торговый городской банк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами.

Кроме того, без лицензии остался столичный банк «Экономический союз», который, по данным ЦБ, неадекватно оценивал принятые риски. В связи с низким качеством активов банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, а также был вовлечен в проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за пределы РФ. Об этом сообщает «Экономика сегодня».