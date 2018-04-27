В московских аэропортах запретили кататься на животных

Мособлдума приняла закон, который предусматривает штрафы за нарушение правил пользования аэровокзальными комплексами.

В документе упоминаются аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. В них, в частности, запрещается ездить верхом на животных, на велосипедах, гироскутерах и других транспортных средствах слушать музыку без наушников, бегать по эскалаторам.

Поводом для пристального внимания охраны может стать также сидение на ступеньках и лежание на территории аэропорта, дурно пахнущая одежда или багаж. Кроме того, пассажирам запрещается использовать аэровокзальные комплексы для проживания.

Эти и другие подобные нарушения будут наказываться штрафами в размере от 100 до 500 рублей. За слишком долгое пребывание на территории аэропорта могут оштрафовать более серьезно – до пяти тысяч рублей, сообщает Ura.ru.