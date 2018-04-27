В московских аэропортах запретили кататься на животных

Мособлдума приняла закон, который предусматривает штрафы за нарушение правил пользования аэровокзальными комплексами.

В документе упоминаются аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. В них, в частности, запрещается ездить верхом на животных, на велосипедах, гироскутерах и других транспортных средствах слушать музыку без наушников, бегать по эскалаторам.

Поводом для пристального внимания охраны может стать также сидение на ступеньках и лежание на территории аэропорта, дурно пахнущая одежда или багаж. Кроме того, пассажирам запрещается использовать аэровокзальные комплексы для проживания.

Эти и другие подобные нарушения будут наказываться штрафами в размере от 100 до 500 рублей. За слишком долгое пребывание на территории аэропорта могут оштрафовать более серьезно – до пяти тысяч рублей, сообщает Ura.ru.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Аспирин попал под запрет на Украине

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО