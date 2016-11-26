В московских аэропортах отменены и задержаны десятки рейсов
Столичные аэропорты отменили более четырех десятков рейсов и еще около 20 будут задержаны.
Согласно данным портала «Яндекс Расписание», в аэропорту Домодедово отменены четыре рейса и 11 задержаны. В Шереметьево отменены 38 рейсов, еще семь будут выполнены с опозданием. Аэропорт Внуково информации о задержанных или отмененных рейсах не предоставил.
Несколько ранее ГУ МЧС РФ по Москве предупредило о том. что на столицу надвигается сильный снегопад с порывистым ветром до 15 м/c. В ведомстве отметили, что налипание снега может привести падению деревьев и рекламных конструкций, а также повреждениям линий электропередач.
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