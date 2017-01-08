В московских аэропортах наблюдаются массовые задержки рейсов

В аэропортах московского авиаузла наблюдаются массовые задержки и отмены рейсов. Около 84 рейсов задерживаются, еще 28 отменены в "Домодедове" и "Шереметьеве".

В московском регионе сохраняется очень холодная погода, отмечает ТАСС. Минувшей ночью в подмосковном Клину зафиксирована температура минус 36 градусов.

Столичные власти накануне объявили "оранжевый" уровень опасности из-за сильных морозов. Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме.