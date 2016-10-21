Московские врачи опровергли рост заболеваемости ВИЧ

Столичные медики опровергли двойной рост заболеваемости ВИЧ. В последние 10 лет она находится на примерно одинаковом уровне.

"На протяжении как минимум последних 10 лет мы видим стагнацию эпидемии ВИЧ-инфекции в Москве: это примерно одно и то же количество вновь выявленных случаев на территории города, с небольшим приростом, либо падением по годам", - сказал руководитель Московского городского центра профилактике и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

Ранее в некоторых СМИ появились якобы данные Роспотребнадзора, согласно которым заболеваемость ВИЧ в Москве увеличилась вдвое. В действительности, как пояснил Мазус, "эти цифры были выдернуты из общей статистики", они отражают возросшее количество обращений к врачам, а не выявленных больных.

Диагноз ВИЧ по данным Московского центра профилактики и борьбы со СПИДом, чаще всего ставится мужчинам после 25 лет. При этом в последние годы наблюдается тенденция увеличения числа женщин старше 28 лет, сообщает ТАСС.