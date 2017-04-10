Московские власти утвердили график сноса пятиэтажек
Власти Москвы утвердили график сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения на 2017 год.
В график включены 63 жилых дома. Из них 49 будут снесены за счет городского бюджета, 14 – по инвестиционным контрактам, передает агентство «Москва» со ссылкой на главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.
Он отметил, что для Москвы ветхое жилье является проблемой номер один. В целях ее разрешения власти столицы вместе с Федеральным Собранием разрабатывают новый законопроект, посвященный вопросу реновации.
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