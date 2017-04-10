Московские власти утвердили график сноса пятиэтажек

Власти Москвы утвердили график сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения на 2017 год.

В график включены 63 жилых дома. Из них 49 будут снесены за счет городского бюджета, 14 – по инвестиционным контрактам, передает агентство «Москва» со ссылкой на главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.

Он отметил, что для Москвы ветхое жилье является проблемой номер один. В целях ее разрешения власти столицы вместе с Федеральным Собранием разрабатывают новый законопроект, посвященный вопросу реновации.