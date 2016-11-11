Московские власти не разрешили митинг против военной операции РФ в Сирии
Власти Москвы отказали в согласовании митинга против участия России в военных действиях в Сирии, который был запланирован на 20 ноября, сообщил один из руководителей незарегистрированной «Партии 5 декабр» Сергей Давидис.
По его словам, причины отказа пока неизвестны, однако организаторы акции намерены обжаловать решение в суде. Ранее представители ряда оппозиционных партий подали заявку на проведение митинга против участия России в военных действиях в Сирии.
Организаторами акции стали ПАРНАС, незарегистрированные «Партия 5 декабря» и Либертарианская партия. По мнению организаторов, у России слишком много внутренних проблем, чтобы тратить ресурсы на Сирию. Об этом сообщает Интерфакс.
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