Московские власти не разрешили митинг против военной операции РФ в Сирии

Власти Москвы отказали в согласовании митинга против участия России в военных действиях в Сирии, который был запланирован на 20 ноября, сообщил один из руководителей незарегистрированной «Партии 5 декабр» Сергей Давидис.

По его словам, причины отказа пока неизвестны, однако организаторы акции намерены обжаловать решение в суде. Ранее представители ряда оппозиционных партий подали заявку на проведение митинга против участия России в военных действиях в Сирии.

Организаторами акции стали ПАРНАС, незарегистрированные «Партия 5 декабря» и Либертарианская партия. По мнению организаторов, у России слишком много внутренних проблем, чтобы тратить ресурсы на Сирию. Об этом сообщает Интерфакс.