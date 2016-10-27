Московские власти потратят 400 миллионов рублей на предновогоднее освещение

Московские власти намерены потратить 444 миллиона рублей на предновогоднее освещение города. Начат поиск подрядчика для установки опор наружного освещения во всех административных округах.

Подрядчик должен будет установить три вида стальных опор наружного освещения в каждом административном округе. Их количество, место, порядок расстановки и тип светильников на объекте будут согласовываться с управами районов.

Как сообщает ТАСС, работы будут проводиться на основании постановления правительства Москвы «Об утверждении Государственной программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы".