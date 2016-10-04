Московские власти готовят третью волну сноса самостроя

Правительство Москвы подготовило третий список объектов самостроя под снос. В нем - 43 самовольные постройки общей площадью 26,7 тысячи квадратных метров.

В очередной список попали в основном здания на севере Москвы у станции метро "Петровско-Разумовская". Это 15 объектов площадью 21,2 тысячи квадратных метров, сообщает «Вести.ру».

Мэр столицы Сергей Собянин заявил на заседании президиума правительства Москвы, что самострой опасен для жизни людей. Он привел в пример последний трагический случай, когда именно на объекте самостроя произошел пожар, при тушении которого погибли восемь спасателей.