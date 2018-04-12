Московские сурки вышли из спячки

Степные сурки, проживающие в Москвоском зоопарке, проснулись после пяти месяцев зимней спячки, рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, сурки хорошо перенесли эту зиму, они чувствуют себя хорошо и с каждым днем становятся активнее.

В Московском зоопарке проживают три сурка, все желающие могут увидеть их возле слоновника, сообщает «Экономика сегодня».