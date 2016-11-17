Московские школы оснастят нанотехнологическими комплексами
До конца 2016 года 50 московских школ снабдят современным оборудованием. Нанотехнологическими комплексами будут оснащены инженерные классы столичных учреждений. Данные перемены будут происходить в рамках проекта «Инженерный класс», который поддержали 16 ведущих инженерных предприятий и университетов.
Всего будет введено около 70 наименований, среди них: электронные пушки, атомные силовые микроскопы, оборудование для 3D-моделирования и сканирования, наборы для изучения электротехники и прочее,- сообщает «М24».
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