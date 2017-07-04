Московские школьники расскажут о своих учителях

Школьники и выпускники прошлых лет приглашаются принять участие в конкуре рассказов о своем классном руководителе, сообщила главный редактор сетевого издания bm24.ru Мария Ракова, выступая на селекторном совещании Департамента образования Москвы.

По ее словам, творческий конкурс «Мой КЛАССный учитель» стартовал с 1 июля. Прием работ будет осуществляться до 24 сентября, а с 25 сентября по 1 октября пройдет голосование за понравившуюся работу.

Формат конкурсных работ: текст + фото, возможна анимация в формате gif, видео. Все используемые изображения - строго отдельно от текста, отдельными файлами.

5 октября редакция издания вручит педагогу – победителю конкурса памятный подарок, а все участники будут награждены дипломами.