Московские школьники расскажут о своих учителях
Школьники и выпускники прошлых лет приглашаются принять участие в конкуре рассказов о своем классном руководителе, сообщила главный редактор сетевого издания bm24.ru Мария Ракова, выступая на селекторном совещании Департамента образования Москвы.
По ее словам, творческий конкурс «Мой КЛАССный учитель» стартовал с 1 июля. Прием работ будет осуществляться до 24 сентября, а с 25 сентября по 1 октября пройдет голосование за понравившуюся работу.
Формат конкурсных работ: текст + фото, возможна анимация в формате gif, видео. Все используемые изображения - строго отдельно от текста, отдельными файлами.
5 октября редакция издания вручит педагогу – победителю конкурса памятный подарок, а все участники будут награждены дипломами.
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