Московские школьники будут питаться согласно религии

Московские школьники в скором времени смогут питаться в столовой, выбирая еду из специального религиозного меню.

С данной инициативой выступил в Мосгордуме глава комиссии по делам общественных объединений Антон Палеев.

По его данным, в столице более 23 тысяч семей строго соблюдают пост, поэтому соответствующую еду их дети могли бы получать в школах.

Газета «Коммерсант» отмечает, что питание, которое должно быть бесплатным, может быть постным, кошерным, халяльным или вегетарианским.

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, предложил взять пример компаний, которые занимаются поставками питания авиаперевозчикам.

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре считают, что в школьных столовых технически невозможно готовить несколько видов обедов.